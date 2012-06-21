За останні 250 років в природі зникла 571 рослина. Більшість зниклих рослин росла на островах, де екосистема традиційно гостро реагує на будь-які зміни.
Такі дані наводяться в дослідженні міжнародної групи вчених, в яку входили представники Стокгольмського університету.
З середини XVIII століття в рік вимирало в середньому по два види рослин, що в 500 разів швидше, ніж за часів, що передували розселенню людини по Землі. За той же період з екосистеми зникли 271 птах, амфібія і ссавець, йдеться в дослідженні.
«У рослин вимирання відбувається повільніше, ніж у тварин. Ми вважаємо, що це пов'язано з їх здатністю жити дуже довго без розмноження», – заявила в інтерв'ю телеканалу SVT науковий співробітник Стокгольмського університету Еліс Хамфріс.
На думку вчених, головною причиною зникнення рослин і тварин є діяльність людини, така, як, наприклад, вирубка лісів. «Найчастіше зникають рослини з островів, а також ті, що мають незначне географічне поширення», – зазначила Еліс Хамфріс.
При цьому вона підкреслила, що поки не відкриті і не названі багато рослин Африки і Південної Америки, а це є серйозна прогалина в сучасній науці.
Вчені вважають, що зараз під загрозою зникнення в світі знаходяться близько 60 тисяч з 300 тисяч видів рослин. Дані дослідження ботаніків опубліковані в журналі Nature, Ecology & Evolution.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»