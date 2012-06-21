Міжнародна група дослідників використала сейсмічні дані, зібрані космічним кораблем NASA Insight, щоб розрахувати розмір ядра Червоної планети. У найближчому майбутньому вчені збираються офіційно опублікувати отримані результати.

Досі єдиними небесними тілами, у яких були виміряні ядра, є Земля і Місяць. Щоб провести таку роботу, вчені використовували дані сейсмічних датчиків. Намагаючись зробити те ж саме з Марсом, NASA відправило на планету ровер Insight, який приземлився недалеко від екватора у 2018 році, пише Phys.org.

Нині датчики, розташовані на борту корабля, зареєстрували приблизно 500 землетрусів. З’ясувалося, що більшість з них досить малі в порівнянні з земними, хоча магнітуда 50 підземних поштовхів склала від 2 до 4. За словами фахівців, ці значення підходять для того, щоб дізнатися розміри ядра Марса.

В результаті дослідники змогли визначити глибину кордону між центром планети і її мантією в багатьох місцях, що дозволило обчислити радіус ядра. За словами вчених, він становить від 1810 до 1860 кілометрів, що дорівнює приблизно половині ядра Землі. Це відкриття стало дещо несподіваним, оскільки передбачалося, що воно буде більшим. Тепер вчені впевнені, що ядро містить набагато більше легких елементів, ніж завжди вважалося.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»