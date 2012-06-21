Незважаючи на гостру потребу всього живого в сонячному теплі і світлі, одного разу Сонце перетвориться в помираючого «червоного гіганта» і закипить, перетворивши Землю у «мертвий камінь». Вчені з'ясували, коли саме це станеться.

За даними космічного агентства NASA, Сонце, якому близько 4,6 мільярда років, вже пройшло половину свого життєвого циклу. Воно постійно спалює запаси палива, але цей процес не може тривати вічно.

На думку вчених, на Сонці закінчиться водень, і внутрішні сили гравітації всередині зірки подолають тиск, що діє на зірку ззовні. В результаті воно почне розширюватися і охолоджуватися. За оцінками NASA, «червоний гігант» буде приблизно в 2000 разів яскравішим, ніж зараз, а його тепло спалить Землю. «Вода і атмосфера нашої планети википить, не залишивши нічого, крім обвуглених неживих каменів», – кажуть вчені.

Також полум'я від Сонця, ймовірно, спалить Меркурій і Венеру. Юпітер і Сатурн залишаться єдиними місцями, які будуть придатні для людських колоній. Але навіть це було б тимчасовим рішенням, оскільки гравітаційний вплив «червоного гіганта» буде не таким великим, як у нинішнього Сонця, в результаті чого орбіти планет навколо зірки можуть бути викривлені.

Нищівна фаза може тривати мільярд років, поки Сонці не скине газову оболонку і не сформує так звану планетарну туманність. Гарна новина полягає в тому, що «кінець світу» не наступить при нашому житті. Перш ніж Сонце почне представляти реальну загрозу, пройде ще кілька мільярдів років.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»