Гіпотетична дев'ята планета Сонячної системи, що згадується в наукових публікаціях як «планета ікс», швидше за все не існує в реальності. Такий висновок зробили астрономи з університету Мічігану (США) за підсумками всебічного аналізу даних про надзвичайно віддалені від Сонця об'єкти.
Припущення про існування «планети ікс» з'явилися після того, як вчені звернули увагу на деякі дивні речі, пов'язані з траєкторіями віддалених об'єктів Сонячної системи. Пояснити ці дивні речі могло б масивне тіло, тому вчені почали шукати невидиму планету, що ховається десь на задвірках нашої зоряної системи. Але ці пошуки не увінчалися успіхом.
Автори нового дослідження говорять, що припущення про існування дев'ятої планети засновані на занадто незначному наборі даних, щоб робити такі гучні висновки. «Екстремальні транснептунові об'єкти досить складно спостерігати, тому що вони невеликі і знаходяться на величезній відстані від нас. Відповідно, при спробах порахувати їх орбіти можуть відбуватися помилки. Дані, які зазвичай позиціонуються як докази існування планети ікс – це результати спостережень лише за шістьма транснептуновими тілами. Ми проаналізували орбіти чотирнадцяти таких об'єктів, і не виявили жодних доказів існування невидимої дев'ятої планети», – пояснили автори роботи.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»