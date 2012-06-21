У березні помер останній самець північного білого носорога, залишивши після себе тільки двох самок цього підвиду. Не маючи будь-якого способу розмножуватися природним способом, ці носороги впритул підійшли до межі вимирання і повного зникнення.
Але деякі вчені поставили собі за мету врятувати північних білих носорогів. Міжнародна група вчених успішно відтворила гібридні ембріони носорогів в лабораторії. Роботу днями опублікували в Nature Communications.
Для створення гібридних ембріонів, учені витягли яйцеклітину у самок носорогів найближчих споріднених підвидів, південних білих носорогів.
«Це була ризикована процедура, оскільки яєчники знаходяться близько до «величезної артерії», – розповів учений Томас Хильдебрандт, – і пробивши її, можна було б вбити тварину».
Потім вчені запліднили яйцеклітину, використовуючи сперму, раніше взяту в померлих самців північних білих носорогів, коли вони були ще живі.
Ці гібридні ембріони розвинулися до бластоцист – стадії розвитку, при якій вчені могли б пересадити їх самкам. Це стало неабиякою подією, адже вперше в історії вдалося успішно розробити ембріони носорогів до такого стану. Вчені заморозили гібридні ембріони і спробують імплантувати їх в сурогатну самку, використовуючи екстракорпоральне запліднення в майбутньому.
Також вчені сподіваються отримати яйцеклітини з двох живих самок північних білих носорогів, щоб створити ембріони на 100% . Можливо, вже через три роки народиться перший врятований «малюк» північного білого носорога.