Турецькі вчені знайшли спосіб діагностувати COVID-19 за 10 секунд. Для цього був придуманий спеціальний прилад. Про це стало відомо в понеділок, 4 січня.

На сайті Бількентського університету повідомили, що йдеться про розроблений фахівцями пристрій Diagnovir. Його принцип роботи заснований не на реплікації зразків, а на оптичних властивостях. Для тестування використовується зразок слизової оболонки ротової порожнини. Його змішують зі спеціальним розчином, після чого поміщають в прилад. Вчені пояснили, що патогени виявляються за допомогою динамічного прийому флуоресцентного сигналу. Це відбувається протягом 10 секунд. Процес здійснюється через мікросхему виявлення збудників, яку розробили спеціально для біосенсора.

У повідомленні наголошується, що під час доклінічних досліджень прилад продемонстрував ефективність на рівні 99% у виявленні коронавірусу.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»