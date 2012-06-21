Японські вчені відкрили новий вид скатів у районі центральних Курил.
Кілька особин невідомого раніше представника хрящових риб спіймали під час комерційного вилову північного одноперого терпуга.
Про знахідку вчені написали в статті, опублікованій у престижному міжнародному науковому журналі Zootaxa.
За словами японських іхтіологів, зовні новий вид мало відрізняється від близькоспоріднених представників підроду Arctoraja – скатів Смирнова Bathyraja (Arctoraja) smirnovi і щитоносними Bathyraja (Arctoraja) parmifera. Однак послідовність гена CO1 у знайденого екземпляра виявилася унікальною, що і дозволило встановити статус даного виду як раніше невідомого науці.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового курє’ра»