Супутник Сатурна Титан – одне з найбільш незвичайних небесних тіл в Сонячній системі. На його поверхні астрономи знайшли моря з зріджених сумішей метану і етану. У 2014 році за допомогою зонда «Кассіні» вчені досліджували море Кракена на поверхні Титана. «Воно містить приблизно 80% рідини на поверхні супутника», – пояснив Валеріо Погьялі з Центру астрофізики і досліджень планет Корнельського університету.

Аналіз даних радарів «Кассіні» дозволив астрономам уточнити глибину інопланетного моря, передає Space.com.

За первинними оцінками, глибина інопланетного озера становила майже 35 метрів. Останні розрахунки американських астрономів показують, що воно завглибшки у 300 метрів. Це можна порівняти, наприклад, з глибиною Білого моря на Землі.

Вчені також уточнили хімічний склад моря. З’ясувалося, що в ньому набагато більше метану, ніж вважалося раніше. Титан відрізняється дуже незвичайною хімією, яка досі викликає багато запитань у вчених. У планах дослідників на найближчі 20 років – розробити і за підтримки NASA відправити на Титан автоматичну субмарину, яка зможе досліджувати загадкові холодні моря цього небесного тіла.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»