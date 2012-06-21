Фігурки жінки з історією в 30 тисяч років завжди були предметом суперечок серед вчених. Жіночі фігурки знаходять в основному в Європі, хоча вони поширені аж до Байкалу. Статуетки мають висоту від 4 до 25 см, вирізані з рогу або кістки, а іноді зроблені з каменю та глини.



Зазвичай вони зображували повних жінок або навіть вагітних, тому вчені вважають, що фігурки були символом родючості. Але ця версія була поставлена під сумнів, так як Венери іноді зображували худих жінок або навіть чоловіків.



Фахівці виміряли співвідношення талій, плечей і стегон і порівняли їх з місцями виявлення. У результаті з'ясувалося, що найповніші фігурки були знайдені в холодних регіонах. Це дозволило припустити, що Венери були подобою ідеальної фігури.



До слова, повні жінки сьогодні вважаються найкрасивішими в бідних регіонах планети. Це й не дивує, так як повна жінка точно виносить здорову дитину. «Тучна» Венера – символ ідеального статури в холодних регіонах. Дослідники впевнені, що ці статуетки відповідають періодам нестачі їжі.



Ці фігурки були оберегом або фетишем, як вважалося раніше. Багато фігурок мають сліди зносу, це говорить про те, що їх носили на тілі. Ймовірно, Венери передавалися від матері до дочки в надії отримати бажану статуру.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»