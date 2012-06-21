Згідно з новими дослідженнями, примітивна морська рептилія, яка плавала в Світовому океані 245 мільйонів років тому, мала туберкульоз.
Вчені виявили найдавніший на сьогоднішній день випадок респіраторної інфекції в скам'янілій істоті, яка жила протягом триасового періоду.
Скелет вимерлої рептилій виявили на копальні в Польщі біля кордону з Чехією.
Ураження ребер істоти спонукало дослідників вважати, що рептилія хворіла на заразну недугу.
Prooneusticosaurus silesiacus (пронеустікозавр силезесекс) належить до сауроптеригів, групи водних рептилій, які процвітали під час мезозою, перш ніж вимерли в кінці цієї епохи.
Сауроптеріги були з плоскими черепами, мали вигнуті, закруглені зуби і довгі, гнучкі шипи.
Найбільшими були плезіозаври, вини виросли завдовжки до 40 футів (12 метрів).
Prooneusticosaurus silesiacus був одним із перших пазуроперигів, які з'явилися і були набагато меншими.
Рептилія мала довге і струнке тіло.
Цей скам’янілий зразок рептилії потрапив до серйозного інфекційного захворювання туберкульозу, викликаного бактеріями Mycobacterium tuberculosis.
Зразки рептилії були знайдені в гоголівському кар'єрі, ймовірно, на рубежі 19-20 століть. Про знахідку вперше повідомив у 1902 році палеонтолог Вільгельм Вользом.
Вчені виявили найдавніший відомий випадок респіраторної інфекції на у скам'янілій істоті, яка жила протягом триасового періоду. На фото: грудна клітка рептилії із патологічними ребрами.