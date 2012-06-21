Згідно з новими дослідженнями, примітивна морська рептилія, яка плавала в Світовому океані 245 мільйонів років тому, мала туберкульоз.

Вчені виявили найдавніший на сьогоднішній день випадок респіраторної інфекції в скам'янілій істоті, яка жила протягом триасового періоду.

Вчені виявили найдавніший відомий випадок респіраторної інфекції на у скам'янілій істоті, яка жила протягом триасового періоду. На фото: грудна клітка рептилії із патологічними ребрами.

Скелет вимерлої рептилій виявили на копальні в Польщі біля кордону з Чехією.

Ураження ребер істоти спонукало дослідників вважати, що рептилія хворіла на заразну недугу.

Паталогічні ребра вказують на ненормальний ріст кісток. Ураження ребер істоти наштовхнули вчених на думку, що вона хворіла туберкульозом.

Prooneusticosaurus silesiacus (пронеустікозавр силезесекс) належить до сауроптеригів, групи водних рептилій, які процвітали під час мезозою, перш ніж вимерли в кінці цієї епохи.

Сауроптеріги були з плоскими черепами, мали вигнуті, закруглені зуби і довгі, гнучкі шипи.

Найбільшими були плезіозаври, вини виросли завдовжки до 40 футів (12 метрів).

Prooneusticosaurus silesiacus був одним із перших пазуроперигів, які з'явилися і були набагато меншими.

Пронеустікозавр силезесекс (на зображенні) належить до групі водних рептилій, що під час мезозою (250 до 65 мільйонів років тому), перш ніж вони вимерли наприкінці епохи.

Рептилія мала довге і струнке тіло.

Цей скам’янілий зразок рептилії потрапив до серйозного інфекційного захворювання туберкульозу, викликаного бактеріями Mycobacterium tuberculosis.

Зразки рептилії були знайдені в гоголівському кар'єрі, ймовірно, на рубежі 19-20 століть. Про знахідку вперше повідомив у 1902 році палеонтолог Вільгельм Вользом.

Вчені виявили найдавніший відомий випадок респіраторної інфекції на у скам'янілій істоті, яка жила протягом триасового періоду. На фото: грудна клітка рептилії із патологічними ребрами.