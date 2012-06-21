У рамках експерименту вчені помітили, що паперові оси-полісти здатні впізнавати одна одну. Причому роблять вони це як люди – не за окремими деталям, а за зовнішністю в цілому.

Результати наукової роботи вчені опублікували у виданні Proceedings of the Royal Society B. У ході дослідження Елізабет Тіббеттс з колегами з університету Мічігану зняли на фото кілька особин паперових ос Polistes fuscatus.

Далі дослідники прищепили осам сприйняття одного портрета як «негативного героя», тоді як другий повинен був сприйматися як «позитивний». Зроблено це було нехитрим шляхом – щоразу, коли оса бачила «негативного героя», її били слабким струмом, тоді як при перегляді «позитивного» – розряду струмом не було.

На останньому етапі вчені поміщали піддослідних комах у середину коробки, в одному кінці якої розташували фотографію «поганої оси», а в іншому кінці знаходився знімок «хорошої. Тож не дивно, що оси воліли летіти саме в бік, де знаходився «позитивний герой». Але що більше вражає, так це те, що коли дослідники частково приховали картинку, щоб на ній можна було розгледіти лише деталі – оси не розрізняли куди летіти і пересувалися рандомно. Вчені вважають, що цей експеримент доводить факт того, що так само як і люди, оси цілісно сприймають «обличчя» одина одної.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»