Вчені Університету Редінга виявили перший космічний ураган у верхніх шарах атмосфери Землі. Цікаво, що відображений він був ще кілька років тому, проте тільки зараз фахівці змогли його розпізнати.

Перший космічних ураган був виявлений на фотографіях, знятих за допомогою супутників ще в 2016 році. І тільки зараз, у рамках ретроспективного аналізу, здійснюваного вченими Університету Редінга, на явище звернули увагу. Відзначається, що урагани були зафіксовані і в нижніх шарах атмосфери Марса, Юпітера і Сатурна. В атмосфері Сонця, в свою чергу, зафіксували велике сонячне торнадо.

Відомо, що виявлений космічний ураган обертався проти годинникової стрілки, а також мав кілька спіралеподібних рукавів. Він тривав практично вісім годин.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

