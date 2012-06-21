Мега-бобри були розміром з чорного ведмедя і важили до 100 кілограм

Впродовж десятків років палеонтологи нерідко знаходили кістки гігантських бобрів розміром із сучасного чорного ведмедя. Вони були поширені в Північній Америці, повідомляє Phys.org.

Палеонтологи з'ясували, що еволюційно гігантські бобри були дуже успішними, тому причину їхнього вимирання довго не могли встановити.

Гігантський бобер не мав культового хвоста, який є у сучасних бобрів. У нього був довгий вузький хвіст, як в ондатри.

Зуби також виглядали інакше. Сучасні різці бобра (передні зуби) гострі і долотоподібні, натомість у їх предка гігантські різаки були громіздкими і вигнутими, їм не вистачало гострої ріжучої частини.

Ці види раптово зникли 10 000 років тому. Зникнення гігантського бобра збігається з часом, коли вимерло багато інших великовагових тварин льодовикового періоду, зокрема – шерстисті мамонти. Але досі вчені не знали напевно, чому гігантський гризун вимер.

Вченим потрібно було з’ясувати, як жив гігантський бобер, щоб пояснити, як і чому він зник. Можливо, через брак їжі? Чи через клімат, який став надто холодним або надто гарячим для того, щоб вижити?

Інші дослідження показали, що гігантський бобер процвітав, коли клімат був теплішим і вологим. Вчені також зауважили, що скам'янілості гігантських бобрів частіше зустрічалися у відкладеннях давніх водно-болотистих угідь. Але ніхто не знав, чим гігантський бобер харчувався? У нього був такий же раціон, як у сучасного бобра, чи інший?

З хімічної точки зору, ви є тим, що їсте! Їжа, яку тварина споживає, містить хімічні підписи, які називаються стабільними ізотопами, які включені в тканини тіла, такі як кістки.

Ці ізотопні сигнатури залишаються стабільними протягом декількох десятків тисяч років і відкривають вікно в минуле. Таким чином стабільні ізотопи можуть розкрити таємницю дієти гігантського бобра.

Вчені вивчали викопні кістки гігантських бобрів, які жили в Юконі та Огайо між 50 000 і 10 000 роками тому, досліджуючи стабільні ізотопні сигнатури стародавніх кісткових тканин.

Ізотопні сигнатури, пов'язані з деревними рослинами, відрізняються від тих, які має водна рослинність. З'ясувалося, що гігантський бобер не різав і не їв дерева. Замість дерев мега-бобри харчувалися водною рослинністю.

Таким чином, дієта водних рослин зробила гігантського бобра дуже залежним від місця проживання у водно-болотних угіддях, де було достатньо їжі, і безпечний притулок від хижаків. Така дієта зробила їх вразливими до зміни клімату.

До кінця останнього льодовикового періоду 10 000 років тому клімат ставав більш теплим, водно-болотне середовище почало засихати. Хоча сучасні бобри і гігантський бобер співіснували на ландшафті десятки тисяч років, зберігся лише один вид.

Здатність будувати дамби та будиночки, можливо, дала сучасним бобра конкурентну перевагу над гігантським бобром. З його гострими зубами, сучасний бобер міг змінити ландшафт, щоб створити відповідне місце водно-болотних угідь, де це було потрібно. Гігантський бобер цього зробити не міг і вимер.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»