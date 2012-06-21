Бджолина отрута має противірусний ефект і здатна допомогти при COVID-19. Таке припущення висунули зарубіжні вчені. Дійсно, бджолина отрута – сильний адаптоген, що підвищує опірність організму до шкідливих впливів.

Німецькі вчені з клініки Ортенау Оффенбург і Йенского університету імені Фрідріха Шиллера вирішили перевірити гіпотезу про те, що бджолину отруту можна використовувати для лікування COVID-19 як профілактичний засіб. Для цього вони попросили німецьких пасічників, які заразилися коронавірусною інфекцією, заповнити онлайн-анкету. У ній були як загальні питання (вік, стать, наявність хронічних захворювань), так і ті, що стосуються специфіки роботи – скільки часу тримають пасіку, скільки укусів бджіл вони отримали в 2020 році і яка була реакція на них.

Також автори роботи просили хворих на COVID-19 пасічників вказати на симптоми хвороби і заходи, прийняті для лікування. Крім того, у них запитали, контактували вони з людьми, які перехворіли COVID-19 і чи знають вони бджолярів, які померли від цієї хвороби.

Кілька сотень пасічників відгукнулися на прохання вчених і прислали заповнені анкети. 45 з них (22%) повідомили, що перенесли нову інфекцію. Двоє померли через COVID-19, уточнили їх друзі в анкетах.

41% опитаних повідомили, що не захворіли, хоча контактували з носіями SARS-CoV-2. 37% написали, що, можливо, контактували з інфікованими, проте не захворіли. Причому багато хто з цих двох груп в тому чи іншому вигляді вживали прополіс – речовину, що використовується бджолами для замазування щілин у вулику.

Реакція на укуси бджіл приблизно корелювала з тяжкістю деяких симптомів при COVID-19, сказано в дослідженні. Зокрема, постійна втома і біль у горлі були більш виражені у пасічників, які повідомили, що більш чутливі до бджолиних укусів. Люди з меншою або мінімальної реакцією на укуси рідше страждали від важких симптомів. На думку авторів, це пов'язано з загальними властивостями імунітету. В цілому ж бджолярі хворіють, як і інші люди.

За інформацією з інших зарубіжних статей, бджолина отрута і його головна діюча речовина мелітін може впливати на імунну систему і посилювати диференціацію регуляторних Т-клітин, які відіграють важливу роль у контролі коронавірусної інфекції. Зокрема, в експерименті зі свинями з’ясувалося, що отрута знижувала вірусне навантаження і тяжкість пневмонії, викликаної іншим патогеном.

«Оскільки противірусні ефекти бджолиної отрути були виявлені в кількох дослідженнях, ми не можемо виключати, що введення бджолиної отрути при захворюванні COVID-19 може мати прямий профілактичний або пом'якшувальний ефект», – заявили автори роботи.

Дослідники підкреслили, що для того, щоб бджолина отрута спрацювала, їїпотрібно застосовувати на початку хвороби.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»