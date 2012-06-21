Рух тектонічних плит планети Земля за мільярди років можна вмістити у 40-секундний відеоролик – це довели геофізики, які створили вражаюче відео (дивіться нижче). Стаття про роботу вчених з'явилася в журналі Earth-Science Reviews.



Тектонічні плити знаходяться в постійному русі, і саме цей рух визначає загальну еволюцію нашої планети. За останній мільярд років рух літосферних плит спровокував безліч кліматичних змін: змінилися океанські течії, це викликало масу вулканічних подій, а також вплинуло на величезну кількість інших чинників, від яких залежить у тому числі і стан біосфери.

Коротке відео, на якому показанj тектонічнe еволюці. Землі, демонструє відносність часу. Досить частинки секунди, щоб показати появу або зникнення геологічних розломів та інших структур, які в реальності мають колосальний масштаб. Як бачимо, континенти Землі знаходяться в процесі постійної трансформації – вони переміщаються, об'єднуються і розділяються, йдуть під воду і піднімаються з дна, а також вступають у більш складні взаємодії.



Автори відео відзначають, що таке моделювання може допомогти в прогнозуванні тектонічного стану планети в майбутньому. Це важливо, якщо ми хочемо підготуватися до змін середовища, які можуть спричинити за собою масштабні катаклізми.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»