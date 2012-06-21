Судячи з масивних зубів, які трощили кістки, гігантського черепа та потужної щелепи, немає сумнівів у тому, що антеозавр, що блукав африканським континентом 265-260 мільйонів років тому, був лютим м'ясоїдним хижаком. Хоча раніше вважалося, що цей предок рептилій, що виростав до розмірів дорослого бегемота, був занадто важким і повільним, щоб полювати ефективно. Але нове дослідження показало, що насправді антеозавр був досить швидкий і спритний.

За словами вчених, антеозавр належав до сімейства діноцефалів, схожих на ссавців, що жили до динозаврів. Подібно до них, діноцефали були господарями планети в минулому, але вони зникли приблизно за 30 мільйонів років до того, як з'явився перший динозавр, пише Heritage Daily.

Скам'янілі кістки діноцефалів знаходять у багатьох місцях світу. Вони відрізняються великими розмірами і вагою. Деякі вчені навіть припустили, що антеозавр був настільки важким, що міг жити тільки у воді.

Реконструювавши череп антеозавра з використанням рентгенівських зображень і тривимірних реконструкцій, група дослідників вивчила його внутрішню будову і виявила, що мозок тварини і вестибулярний апарат був розвинений таким чином, що у нього могло бути все, крім повільності.

Фахівці з'ясували, що орган рівноваги антеозавра (внутрішнє вухо) був відносно більшим, ніж у його найближчих родичів і інших сучасних хижаків. Це вказує на те, що він рухався набагато швидше, ніж його жертва або конкуренти. Крім цього, з’ясувалося, що ділянка мозку, що відповідає за координацію рухів очей і голови, була виключно великою, що відігравало важливу роль під час стеження за здобиччю.

«Отримавши найбільш повну на сьогоднішній день реконструкцію черепа антеозавра, ми виявили, що в цілому його нервова система була оптимізована для швидкого полювання. Незважаючи на те, що антеозавр жив за 200 мільйонів років до знаменитого динозавра Tyrannosaurus rex, він безумовно не був примітивним істотою, швидше за все, його можна назвати потужною доісторичної машиною для вбивства», – кажуть вчені.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»