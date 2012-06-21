Американські вчені провели дослідження, спрямоване на вивчення поширення коронавірусноїінфекції. Їм вдалося визначити, що є основним її джерелом.

Так, фахівці заявили, що йдеться про ротову порожнину інфікованого. Відзначається, що язик, слинні залози і мигдалини – це одні з найбільш сприятливих місць для розмноження коронавірусу.

Експерти з США додали, що коронавірусна інфекція потрапляє в порожнину слинних залоз, де розмножується, і після проковтування слини відразу потрапляє в шлунково-кишковий тракт. Крім того, за словами вчених, слина – основне джерело передачі вірусу при кашлі, чханні або розмові, коли інфкований знаходиться близько біля людей.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

