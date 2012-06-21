Вчені з медичного кампусу Аншутц Колорадського університету США та їх колеги з Японії, Мексики і Туреччини провели незвичайне дослідження. Їм вдалося з'ясувати, що звичайна питна вода має лікувальні властивості, може знизити ризик виникнення двох небезпечних захворювань і, як наслідок, наблизити людей до довголіття.

За словами вчених, така вода здатна пригнічувати гормон, який викликає ожиріння і цукровий діабет. На думку авторів наукової роботи, споживання води може стати ефективним засобом профілактики, а також лікування метаболічного синдрому, повідомляє JCI Insight.

У рамках експериментів на мишах вчені виявили, що фруктоза стимулює вивільнення вазопресину, гормону, пов'язаного з ожирінням і діабетом, і що звичайна вода допомагає придушити його вироблення. Автори дослідження давали гризунам солодку воду з фруктозою, стимулюючу вироблення вазопресину. Гормон, в свою чергу, запускав реакції, в ході яких вода зберігалася у вигляді жиру. Це призвело до зневоднення тварин, а також їх ожиріння.

«Ми виявили, що вазопресин робить це, працюючи через особливий рецептор V1b», – розповів один з учених і додав: «Цей рецептор відомий вже деякий час, але ніхто так і не міг зрозуміти його функції. Ми з'ясували, що миші, позбавлені V1b, були повністю захищені від впливу цукру».

Натомість, коли миші пили несолодку воду, ожиріння знижувалося. Звичайна вода пригнічує рецептор вазопресину і запобігає відкладенню жиру.

«Кращий спосіб блокувати вазопресин – це пити воду», – пояснили експерти. Вони відзначили: «Це обнадіює, бо означає, що існує дешевий і простий спосіб поліпшити життя багатьох людей і вилікувати метаболічний синдром».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»