Тектонічний рельєф, виявлений під шаром антарктичного льоду, має колосальний вплив на процес танення найбільшого крижаного шельфа Антарктиди. Вчені впевнені, що ця знахідка може врятувати планету від глобальної повені, яку може спровокувати танення льодовиків.



Йдеться про приховану під льодом скелю, яка управляє потоками води навколо величезного шельфового льодовика Росса. Цей шельф виконує функцію бар'єру, який перешкоджає вимиванню антарктичного льоду в океан.



У минулому році вчені просканували простір під льодовиком Росса за допомогою системи IcePod, яка дозволила встановити висоту і товщину шельфу, розібратися в деталях його внутрішньої структури, а також виміряти магнітні і гравітаційні сили, які беруть участь у житті льодовика. Дослідження показало, що між Східною і Західною Антарктидою існує геологічний бар'єр, який захищає гігантський льодовик Росса від теплої води і занадто стрімкого танення.



«Цей бар'єр уповільнює танення грунтового льоду і гальмує відтік води в океан. Геологічні особливості роблять морське дно сходу Антарктики помітно більш глибоким, ніж на заході, і це визначає характер процесу танення льодовика. Якби не цей фактор, то Антарктида танула б набагато швидше, загрожуючи всьому світу повінню», – говорить Кірсті Тінто, морський геолог з Колумбійського університету США.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»