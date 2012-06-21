Після перенесеної коронавірусної інфекції у більшості пацієнтів виробляються антитіла до цього захворювання, що допомагає уникнути нового зараження і підвищує популяційний імунітет. Однак SARS-CoV-2, як і будь-який вірус, може пристосовуватися до різних умов і мутувати, роблячи захворювання більш небезпечним.

Нещодавно вчені виявили кілька нових мутацій коронавірусу, які можуть «вислизати» від усього набору відомих антитіл, повідомляє портал Nature. Щоб вивчити питання, фахівці Онкологічного дослідницького центру Фреда Хатчінсона нанесли на карту всі можливі мутації COVID-19.

З’ясувалося, що одна з таких мутацій маскувала вірус для всіх антитіл, а деякі інші були несприйнятливі до одного з трьох антитіл. За інформацією EADaily, найнебезпечніша мутація була виявлена в Нідерландах і Данії. Вона стурбувала фахівців тим, що антитіла тих, хто перехворів оригінальною формою COVID-19 на початку пандемії в більшості випадків виявилися не здатні нейтралізувати мутований вірус.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»