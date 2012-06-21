Вчені виявили їх у копролітах, знайдених на руїнах неолітичного міста Чаталгуюк, на півдні Туреччини. Скам'янілим фекаліям і відбитим в них паразитам приблизно 9 тисяч років Археологи досліджували стародавні людські фекалії, а також зразки грунту з поховань, датованих 7100-6150 рр. до н.е.
Шматки скам'янілих екскрементів, відомих як копроліти, були взяті із стародавніх відхожих місць, а в разі поховань досліджувався грунт з тазової частини, що містить в собі залишки древніх екскрементів.
Мікроскопічний аналіз показав, що яйця паразитичних черв'яків присутні в двох копролітах. Очевидно, жителі цієї місцевості були заражені цим кишковим паразитом.
Археологи вважають, що різке зростання кількості заражень трапилося коли неолітичні люди перейшли від кочового життя до осілого і від полювання і збирання - до землеробства. Це означало, що людей стає більше, а переміщаються вони значно рідше і, як наслідок, частіше контактують один з одним і з відходами своєї життєдіяльності.
Ознайомитися з подробицями можна в статті, опублікованій в журналі Antiquity.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»