В арктичній частині Канади, в формації Грассі Бей, знайдено цікаві зразки, які дозволяють дати відповідь на одне з актуальних питань про зародження життя на Землі. Це скам'янілості багатоклітинного організму, які збереглися досить добре, щоб ідентифікувати його як гриб. Він отримав назву «Ourasphaira giraldae», і його вік понад мільярд років.
Раніше вченим було відомо, що коли на древній суші з'явилися перші рослини, навколо них уже щосили росли гриби. Значить, мінімальний вік цього виду 500-600 мільйонів років. Однак подальші дослідження молекулярних годин показали, що гриби мають бути набагато старшими. Це новітній метод, заснований на підрахунку кількості мутацій біомолекул в ДНК, який дозволяє оцінити еволюційний вік виду.
Молекулярний годинник показував, що гриби мають бути вдвічі старшими, вони цілком могли з'явитися на Землі понад мільярд років тому. І тепер канадська знахідка, той самий скам'янілий гриб Ourasphaira giraldae, це підтверджує. За допомогою інфрачервоної спектроскопії з фур'є-перетворенням серед мінералізованих останків знайшли хітин, який міститься в клітинах грибів. А електронна мікроскопія виявила деталі двошарової структури клітинної стінки - це саме багатоклітинна істота, найдавніша з відомих на нашій планеті.
Таким чином, у розпорядженні вчених з'явилися дані про існування розвиненого багатоклітинного життя на Землі ще мільярд років тому. Це неопротерозойска ера, остання ера в докембрійскому періоді, час виходу життя з океану на сушу. І першими, як з’ясувалося, цей шлях виконали гриби.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»