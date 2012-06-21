Вчені Медичної школи Вашингтонського університету в Сент-Луїсі (США) виявили в домашньому середовищі особливо небезпечні бактерії, які стійкі до антибіотиків. Йдеться про метіціллінрезістентну золотистому стафілококу, яка, за даними фахівців, вбиває майже 20 тисяч осіб у США щорічно.
Як з'ясували вчені, саме в домашньому середовищі стафілокок поширюється найлегше. Заразитися можна при контакті з іншими членами сім'ї і при дотику до забрудненої поверхні. Бактерія може викликати пневмонію, вразити органи і навіть призвести до летального результату в разі потрапляння в кровотік, йдеться на порталі Medical Xpress.
Дослідження проводилося в будинках, де живуть діти, які пройшли курс лікування від стафілокока. Вчені взяли мазки з ніздрів і паху людей, а також зразки у домашніх тварин і з різних поверхонь.
Бактерію виявили у половини учасників і в третини домашніх тварин, а в домашньому середовищі на ручках дверей холодильників, змішувачах для раковини і стільниці у ванній, на рушниках, на вимикачах світла, телефонах, пультах від телевізора, клавіатурах і мишках. Саме через предмети побуту поширювалася бактерія в більшості випадків.
Вчені порадили частіше мити руки з милом, особливо після туалету і перед приготуванням або вживанням їжі, використовувати дезінфікуючі засоби при збиранні і не ділитися з іншими предметами особистої гігієни, наприклад зубними щітками.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»