У льодовиках Антарктиди живуть невідомі раніше тварини, з'ясували фіхівці Британської антарктичної служби. Детальніше про свою знахідку вчені розповіли в статті в журналі Frontiers in Marine Science.

В ході досліджень вчені пробурили вісім свердловин на шельфовому льодовику Фільхнера, розташованому в Західній Антарктиді. Коли камера опустилася на дно свердловини в 260 км від берегової лінії, на глибині 1233 м, під шаром льоду в 890 м, дослідники виявили нерухомих тварин, які нагадували губки – вони обліпили валуни на дні. Серед них була одна стебельчаста губка, 15 губок інших форм і 22 поки не ідентифікованих тварин.

Раніше вважалося, що під льодовиками, в холоді і непроглядній темряві, можуть існувати лише маленькі і рухливі організми – черви, медузи, криль, деякі риби. Поки невідомо, як губки потрапили туди, як давно знаходяться, чим харчуються, чи є серед них нові види. У таких умовах фотосинтез неможливий – ймовірно, вони отримують поживні речовини за рахунок хемосинтезу бактерій навколо. Для більш точних даних потрібні будуть більш докладні дослідження – поки ж вченим доводиться задовольнятися лише результатами зйомки.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»