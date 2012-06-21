У всьому світі зростає кількість нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Деякі переносять хворобу без важких симптомів, проте багатьом пацієнтам потрібні госпіталізація і підключення до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Вчені з'ясували, що є можливим порятунком від небезпечних наслідків COVID-19 і смерті.

Наукові співробітники Університету Монаша в Австралії виявили дві молекули, здатні боротися з астмою і порушеннями функцій легень, які пов'язані з коронавірусом. Вони, ймовірно, можуть стати і порятунком для людей з респіраторним дистрес-синдромом, повідомляє видання Nature Immunology.

Відкриття було зроблено в ході дослідження, спрямованого на визначення механізмів взаємодії імунної системи з мікробіомом кишківника генетично модифікованих мишей. З’ясувалося, що побічний продукт метаболізму кишкових бактерій п-крезол (PCS) забезпечує надійний захист від астми. Сам PCS утворюється в результаті реакцій за участю амінокислоти L-тирозину.

Крім того, введення мишам PCS або L-тирозину призводить до значного захисту від пневмонії. PCS діє на епітеліальні клітини, що вистилають дихальні шляхи, також запобігаючи алергічній реакції при астмі. Також ці молекули ефективні на тваринних моделях з гострим респіраторним дистрес-синдромом, який є однією з причин смерті людей з коронавірусною інфекцією.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»