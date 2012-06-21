Вчені з Австралійського національного університету виявили найстаріші з відомих викопних зразків біологічні пігменти фарби, вік яких – понад 1,1 мільярда років. Яскраво-рожеві скам'янілі біохроми – це залишки хлорофілу, що належав древнім фотосинтезуючим організмам.
Про це повідомляється в прес-релізі на Phys.org.
Пігменти витягнули з чорних сланців – вуглецевих порід, що утворилися на морському дні. Відкладення, де проводилися розкопки, розташоване в Мавританії (Західна Африка). Для отримання біологічних молекул вчені подрібнили породи, а потім проаналізували виділені сполуки. За оцінками дослідників, ці пігменти на 500 мільйонів років старші за попередні зразки.
Результати аналізу біологічних сполук показав, що вони були синтезовані в клітинах ціанобактерій, які були домінуючою формою життя в харчових ланцюгах стародавнього океану. Тільки 650 мільйонів років тому почалося поширення водоростей, що стало причиною розвитку складних екосистем з великими тваринами.