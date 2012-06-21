Бактерії на Червоній планеті могли б загинути вдень під палючими променями Сонця, але вони виживають завдяки особливому біоритму.
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Експерти раніше відзначали, що життя на Марсі, якщо і є, то тільки під землею, оскільки на поверхні клімат настільки суворий, що є смертельним для живих істот. Але останні дослідження спростовують цю теорію.
Вчені виявили, що на поверхні Червоної планети теж є життя. Вони з'ясували, що дозволяє бактеріям жити на Марсі. Виявилося, вони сплять вдень, але вночі не сплять. Нічний клімат планети разюче відрізняється від денного. Якщо вдень клімат сухий і спекотний, то вночі він вологий і прохолодний: ідеальні умови для розвитку життя. Бактерії могли б загинути, якби не такий різкий перехід. Але завдяки йому вони відроджуються і комфортно існують на Марсі, тому згубний клімат їм не страшний.
Незважаючи на крайню посушливість Червоної планети, вночі її вологість досягає 100%. Поверхневі солі можуть залучати достатню кількість води для утворення розсолів, здатних підтримувати ріст мікроорганізмів.
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Експеримент був проведений над подібними бактеріями, яких зібрали з озера штату Вашингтон і соляних рівнин Оклахоми. Спочатку краплі з мікроорганізмами були висушені і поміщені у вакуум на кілька годин. Після цього мікроби помістили в банку з водою і розчином солі. Протягом дня вони поглинули стільки вологи, що змогли знову ожити. У результаті вижило майже 50% бактерій. Вони виросли і досягли високої щільності культур. Зараз астрономи намагаються з'ясувати, чи здатні ці бактерії на Марсі еволюціонувати і дати початок нового життя. Якщо це можливо, то земний «сусід» здатний стати наступною колонізованою планетою.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для "Урядового кур'єра"