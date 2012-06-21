Вчені Університету штату Іллінойс (США) з'ясували, що інопланетні організми ймовірно виглядають як утворення, що нагадують пасту. Про це повідомляє видання Live Science.
Дослідники вивчили мікробне життя в Мамонтових гарячих джерелах в Єллоустонському національному парку, де вода б'є з-під поверхні землі.
З’ясувалося, що одноклітинні організми формують бактеріальні мати, що складаються з нитчастих волокон. Їх форма пов'язана з тим, що бактерії знаходяться в швидкій проточній воді з високою кислотністю, де температура досягає 65-72 градуса Цельсія. У стоячій воді мікроби утворюють слизисті пухкі мати.
Кожне волокно складається з трильйонів зчеплених один з одним клітин. Аналіз показав, що 98% мікроорганізмів відносяться до виду Sulfurihydrogenibium yellowstonense. Вони еволюціонували 2,5 мільярда років тому, коли в атмосфері Землі майже не було кисню. За словами вчених, дуже ймовірно, що ці мікроби схожі на будь-яку інше життя, існуюче на інших планетах.
Сліди їх життєдіяльності повинні виглядати як довгі скам'янілі відбитки на поверхні каменів. Тому подібні утворення можуть служити ознаками існування інопланетних організмів в минулому.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»