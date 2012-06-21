Гігантській хмарі попелу і газу, яку випустив Везувій у 79 році н. е., було потрібно всього 10-20 хвилин, щоб вбити жителів Помпеїв, повідомляє The Guardian.

«Смертоносна хмара мала температуру понад 100° C і складалася з вуглекислого газу, хлоридів, частинок розжареного попелу і вулканічного скла. Наша мета полягала в тому, щоб розробити модель, яка допоможе зрозуміти і кількісно оцінити вплив виверження Везувію на район Помпеїв, де жили люди», – розповів автор дослідження, співробітник обсерваторії Везувію Роберто Ісайя.

Більшість жителів міста задихнулися в своїх будинках, на вулицях і площах Помпеїв. Модель Ісаї показує, що гази, попіл і вулканічні частки накрили місто протягом 10-20 хвилин.

«Ймовірно, десятки людей загинули через дрібні шматки лави, які накрили Помпеї після виверження вулкана, але більшість городян померли від задухи. Ті 15 хвилин у пекельно-розжареній хмарі, мабуть, були нескінченними. Жителі і уявити собі не могли, що відбувається. У Помпеях були землетрусу, але з виверженням люди ще ніколи не стикалися. Вони просто були захоплені зненацька», – додав Ісайя.

ДОВІДКА "УК"

Виверження вулкану в Помпеях сталося в 79 році нашої ери. Воно повністю знищило давньоримське місто неподалік сучасного Неаполя, в якому тоді, за оцінками науковців, мешкали близько 13 тисяч людей.

Рештки Помпей, похованих під шарами попелу, пилу й каміння, знайшли лише в XVI століття, а з 1750-х років там почалися розкопки. Нині дослідники прагнуть вберегти виявлені рештки давньоримського міста від руйнування.

Нещодавно археологи зуміли відновити одну з найстаріших фресок в Помпеях за допомогою лазерної технології.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»