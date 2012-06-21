Після висадки перших людей на Місяць у ХХ столітті вчені з'ясували, що його поверхня не суха або пустельна. Наприклад, на південному полюсі супутника Землі є замерзла вода.

З тих пір вчені намагаються з'ясувати, що є джерелом появи льоду на Місяці. Недавнє дослідження показало, що, можливо, виною цьому – магнітне поле нашої планети, повідомляє Express. Воно здатне доставляти на поверхню супутника іонізовані частинки водню і кисню, припустили вчені. Цю інформацію вчені також підтверджують даними японського супутника Kaguya, який виявив присутність земних іонів біля Місяця.

Справа в тому, що в екзосфері Землі, тобто в зовнішній частині верхньої атмосфери, є велика кількість іонів водню. Шар плазми, який пов'язаний з магнітосферою нашої планети, може досягати Місяця, «сіючи» на її поверхні частинки водню, особливо на полюсах.

Кисень, який також присутній у верхніх шарах атмосфери Землі, може переноситися на великі відстані. Таким чином він здатний потрапити на Місяць, відзначають фахівці, наприклад, у фази високої геомагнітної активності.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»