Вовки живуть по всій Європі, але не завжди ясно, звідки вони тут взялися. Наприклад, популяція вовків на Скандинавському півострові довгий час залишалася загадкою в сенсі їх походження. Передбачалося, що вони прийшли сюди звідкись зі сходу, але однозначних підтверджень тому не було.

Дослідники з Уппсальского університету, Університету Оулу і Карельського наукового центру РАН порівняли геноми більше двохсот вовків зі Скандинавії, Фінляндії та Росії. Гіпотеза східного походження скандинавських вовків підтвердилася – вони справді прийшли на півострів з Фінляндії і Карелії, причому приходили вони сюди не один раз.

Міграції не були односторонніми: в статті в Evolutionary Applications йдеться, що серед фінських вовків є вихідці зі Скандинавського півострова, і за великим рахунком, чіткої скандинавської популяції вовків не існує – занадто активно вони подорожують на схід і назад. При цьому в їх генах немає домішок собак. Взагалі кажучи, собача ДНК у вовків – звичайна справа: ті й інші легко схрещуються один з одним. Але у фіно-скандинавських вовків відносини з собаками, як видно, не склалися.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»