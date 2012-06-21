Запаси нафти на Землі виснажаться через 50 років, вважає президент Південного технологічного університету Китаю, член Китайської академії наук Сює Цікун. На його думку, людству варто серйозно задуматися про більш глибоке освоєння енергії Сонця, а також про перехід з викопних джерел енергії на водневе паливо.

Як пише китайське видання The Paper, вчений дав такий прогноз, враховуючи темпи розвитку світової економіки. Він зазначає, що за останні 250 років на Землі відбулося вже три промислові революції, і ґрунтувалися вони на викопному паливі.

Щоб рухатися далі, потрібні нові технології, вважає вчений. Запорукою наступної промислової революції, на його думку, стане широке використання сонячної енергії. Знадобиться створити нове покоління акумуляторів – збільшити їх ефективність, продовжити термін служби. Сює Цікун сподівається, що це вдасться зробити за ті 50 років, на які ще вистачить нафти та інших корисних копалин Землі.

Нагадаємо, що поставки нафти в світі з червня 2020 року впали до дев'ятирічного мінімуму і склали 86,9 млн бар. на добу, говориться в доповіді Міжнародного енергетичного агентства (МЕА). Останній раз нафтові компанії виробляли так мало в 2011 році через побоювання повторення глобальної рецесії.

На тлі пандемії коронавірусу і падіння попиту найбільші виробники нафти уклали угоду про рекордне зниження видобутку на 9,7 млн бар. на добу в рамках угоди ОПЕК +, яка діятиме два роки – з 1 травня 2020 року до початку травня 2022 року. Крім того, про скорочення домовилися і країни G20, які не входять до ОПЕК +, в тому числі США і Канада. У результаті сумарне зниження видобутку в світі може скласти близько 19 млн бар. в добу, або майже 20%, вважають фахівці.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»