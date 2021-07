Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) повідомляє про те, що космічний телескоп «Хаббл» (NASA / ESA Hubble Space Telescope) повністю повернувся до наукових спостережень після більш ніж місяця простою.

Нагадаємо, 13 червня 2021 року на борту орбітальної обсерваторії відбувся серйозний збій. Через припинення роботи комп'ютера корисного навантаження апарат перейшов у безпечний режим, а виконання наукової програми було призупинено.

Протягом декількох тижнів фахівці NASA намагалися встановити причину того, що сталося. Зокрема, спочатку під підозру потрапив модуль пам'яті, деградація якого могла призвести до збою. Але перемикання на резервний модуль нічого не дало.

Зрештою, вдалося з'ясувати, що проблема пов'язана з блоком управління живленням Power Control Unit (PCU), який знаходиться у вузлі SI C & DH (Science Instrument Command and Data Handling). Було вирішено здійснити складну процедуру перемикання на резервну частину SI C & DH з власним блоком управління живленням.

Як повідомляється, процес перемикання тривав 15 годин, протягом яких фахівці на Землі передавали команди на борт обсерваторії. Успіх операції був підтверджений 15 липня, а 17-го числа космічний телескоп відновив наукові спостереження.

Апарат вже передав на Землю кілька знімків, отриманих після відновлення в результаті збою. На одній з фотографій (перший знімок) відображено пару взаємодіючих галактик, а на інший (другий знімок) – галактика з незвичайно довгими спіральними рукавами.