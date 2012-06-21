Океанологи, за допомогою спеціальної барокамери, змогли зловити глибинних рифових риб, які плавають на великій, і транспортувати їх на борт судна. Дані сучасних досліджень показують, що вже через 12-15 років на Землі зникне майже 90% коралових рифів, якщо продовжуватиметься зміна клімату, забруднення океану і неконтрольований вилов риби.
Нині вчені, використовуючи керовані батискафи, провели дослідження флори і фауни багатьох глибоководних жолобів океанів. За допомогою таких апаратів вони вивчали і Маріанську западину. Океанологи виявили десятки раніше невідомих глибоководних риб, що мають незвичайну будову і володіють найрізноманітнішими видами «підсвічування».
Риби і мешканці глибин донині залишаються загадкою, яку вченим важко розгадати, так як при спробі підняти їх вгору з дна моря вони гинуть, не витримуючи або різкої зміни тиску, або ще якихось змін у навколишньому водному середовищі.
Американські вчені змогли вирішити проблему, завдяки створеній ними незвичайній барокамері, призначеної для підйому з глибини не людей, а риб. Вона дозволяє плавно зменшувати тиск води, що діє на морських мешканців, щоб їх організм міг пристосуватися до таких змін.
Незважаючи на складний пристрій, працювати з ним досить просто: дайвер виявивши рибу, «зачерпує» воду спеціальної колбою так, щоб мешканець глибин виявилася всередині неї, а потім посудину з усім його вмістом вкручує в барокамеру. Камера обладнана клапанами, які забезпечують плавне зниження тиску морської води всередині колби.
Маючи в арсеналі таку барокамеру, океанологи здійснили десятки занурень для вивчення глибинних риб, що живуть на глибині 100-150 м від поверхні моря. Океанологи обстежили береги Філіппін і низку островів Тихого океану. Вони змогли впіймати понад 170 особин, які є досі невивченими видами риб, причому переважна більшість з виловлених екземплярів (90%) вижили після їх підйому на поверхню.
Вчені встановили, що ті риби, які загинули відразу після того, як їх помістили в барокамери, відносяться до трьох родин. Океанологи вважають, що це може бути пов'язано не тільки з фізіологічним станом самих риб, але і з можливим «неякісним» складом взятої з глибини води.
Після вивчення свого «улову», вчені планують передати спійманих риб в Каліфорнійський спеціалізований акваріум, в якому для цих представників глибинної фауни створені необхідні умови проживання.