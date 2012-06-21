Величезний астероїд під назвою Апофіс 99942 пролетить поблизу Землі 5 березня 2021 року. Розміри цього космічного об'єкта вчені порівнюють з одною із найвищих споруд планети – хмарочосом Емпайр-стейт-білдінг у Нью-Йорку.

Цей астероїд був названий на честь єгипетського бога хаосу. Його відкрили в 2004 році. За підрахунками астрономів, Апофіс робить повний оберт навколо Сонця кожні 324 дні, а повз Землю він пролітає раз у 10 років. Цього разу астероїд наблизиться до нас на відстань, яка дозволить зрозуміти його подальшу траєкторію. Трансляцію події можна подивитися на сайті Virtual Telescope.

Астрономи і вчені з усього світу стежитимуть за його наближенням, так як це не тільки рідкісна, але і важлива подія. Воно дозволить астрономам визначити ймовірність потенційної загрози від астероїда. За розрахунками астрономів, у 2029 році Апофіс наблизиться до Землі на відстань 31,2 тисячі кілометрів.

«Якщо Апофіс зіткнеться із Землею, результати будуть катастрофічними», – сказав Франк Маркіс, старший астроном Інституту SETI і головний науковий співробітник Unistellar. Тому дуже важливо спостерігати за астероїдом, щоб передбачити і запобігти катастрофі, передає Forbes.

За словами вчених, вірогідність того, що через 8 років Апофіс впаде на Землю становить 2,7%. Однак, увійшовши в атмосферу планети, він може зачепити або пошкодити деякі супутники, що знаходяться на орбіті.

У грудні 2020 року в результаті зносу конструкції зруйнували один із найбільш потужних телескопів – Аресібо. Через це, обчислювати положення астероїдів стало складніше. Раніше було встановлено, що на траєкторію Апофіса впливає так званий ефект Ярковського, коли один бік метеорита нагрівається, змушуючи його змінювати свій курс. Такий ефект складно змоделювати, тому астрономам доводиться постійно спостерігати за астероїдом.

Як відзначають вчені, якщо Апофіс або інший космічний об'єкт його розміру зіткнеться із Землею, це буде одне з найбільш катастрофічних подій, що відбувається на планеті раз у 80 тисяч років.

Раніше астрофізики з Гарвардського університету з'ясували, який саме об'єкт зіткнувся із Землею мільйони років тому. Саме він привів до загибелі динозаврів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»