Учора Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний дводенний візит на Туманний Альбіон. Напередодні він повідомив, що нова угода про політичну співпрацю, вільну торгівлю та партнерство між Україною та Великою Британією, яку планують підписати під час візиту, продовжить і розширить угоду про вільну торгівлю між країнами після виходу Британії з Європейського Союзу, повідомляє УНІАН.

«Це дуже важливий візит, я вважаю, історичний візит. Насамперед очікуємо зустрічі із прем’єр-міністром Борисом Джонсоном», — зауважив Президент.

За словами глави Української держави, буде зустріч із королівською родиною та обговорення важливих питань. «Одне з таких питань, яке пріоритетне для нашої країни, в чому британці професіонали, — це інфраструктура системи психологічної реабілітації для наших воїнів, ветеранів», — додав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що проведе зустріч з українською громадою і представниками британського бізнесу. «Окрема зустріч буде з мером Лондон-сіті. Це моя мрія — побудувати Київ-сіті. Будемо також про це говорити», — зауважив Володимир Зеленський.

«У нашої делегації також багато різних зустрічей, і зустрічі важливі, які продовжить моя дружина: це підписання меморандуму щодо аудіогідів у музеях Великої Британії українською мовою», — поінформував Президент.

Заплановано зустрічі зі спікером Палати громад парламенту Великої Британії Ліндсі Гойлом, відвідини Лондонської фондової біржі, зустріч із британськими інвесторами.

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб привітав у Лондоні Президента України. Про це він повідомив у твіттері. «Ласкаво просимо до Лондона, Президенте Зеленський. Україна — ключовий союзник Великої Британії, торік товарообіг між країнами становив 1,5 мільярда фунтів стерлінгів. Підписавши угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю та стратегічне партнерство, ми зміцнимо історичні зв’язки між нашими двома країнами», — підкреслив він.

Відбулася зустріч герцога та герцогині Кембриджських із Президентом Володимиром Зеленським та його дружиною. Як передає Укрінформ з посиланням на офіційний акаунт Кембриджів у твіттері, аудієнція відбулась у Букінгемському палаці. Деталей аудієнції не наведено.

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