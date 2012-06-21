Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

Президентський і урядовий план під назвою «Велике будівництво» за підсумками 2020 року буде перевиконано. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

За його словами, загалом будівництво у 2020 році розпочалося у 134 школах країни. Середня готовність об’єктів, за словами міністра, нині становить 95%. Враховуючи те, що до кінця року залишився ще місяць, план, на думку Чернишова, буде перевиконано.

Кілька областей вже змогли завершити будівництво усіх шкіл на своїй території. Так, по сім шкіл було зведено у Сумській та Луганській областях, по п’ять –– у Вінницькій, Донецькій, Івано-Франківській, Полтавській, Закарпатській та Рівненській областях.

Як вважають у міністерстві, до початку 2021 року в регіонах зведуть 100 шкіл, а також 100 дитячих садочків.

Фінансування будівництва шкіл та дитячих садків відбувається коштом Державного фонду регіонального розвитку та місцевих бюджетів.

За підрахунками фахівців, будівництво однієї школи коштує від 100 мільйонів гривень, дитячого садка –– від 40 мільйонів гривень.

Однак, за підсумками 2019 року, кількість шкіл в Україні порівняно з 2018 роком зменшилася практично на 600. Водночас, як стверджують фахівці, кількість класів збільшилася на 864.