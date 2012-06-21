Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Об’єднання зусиль усього українського суспільства, починаючи від самовідданої роботи волонтерів до внесків бізнесу у допомогу Збройним силам України протистояти російській агресії, додає сил захисникам цілісності та суверенітету країни.
Харківський великий бізнес і в цьому році значно наростив обсяги відрахувань на потреби армії. Як повідомляє SQ, клієнти Харківського управління Офісу великих платників податків ДФС за січень-березень сплатили до держбюджету 114 мільйонів гривень військового збору, що на 14,4 мільйона гривень більше аналогічного періоду минулого року.
У першому кварталі ц.р. найбільший військовий збір на підтримку ЗСУ сплатили Південна залізниця, АТ «Харківобленерго», КП «Харківські теплові мережі», КП «Харківводоканал», АТ «Турбоатом», ТОВ «ПларіумЮкрейн», ПрАТ «Філіп Морріс Україна.
Обсяги військового збору порівняно з березнем 2018 року збільшилася на 2,5 мільйона гривень, що складає 6,9 відсотка.