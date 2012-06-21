25 РОКІВ СКАСУВАННЯ ООН ПРИВЛАСНЕННЯ СЕВАСТОПОЛЯ РОСІЄЮ
9 липня 1993 року Верховна рада Росії проголосила український Севастополь російським. Жоден із депутатів не проголосував проти і лише один утримався.
20 липня це рішення розглянула Ради Безпеки ООН, яка визнала його не сумісним із міжнародним правом та оголосила таким, що не має сили. Це стало можливим лише тому, що представник Росії не застосував права вето, адже у Кремлі ще усвідомлювали слабкість своєї країни.
Авторська рубрика лауреата премії ім. Івана Франка Віктора ШПАКА («Урядовий кур’єр»)