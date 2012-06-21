У масштабному соціально-спортивному проекті, який проходить у Харкові з 2006 року, взяли участь до 15 тисяч осіб різного віку. За словами учасників, вони разом із сім’ями, дітьми, в оригінальних костюмах проїхалися центральними вулицями мегаполісу задля популяризації здорового способу життя і утвердження безпеки та взаємоповаги до всіх учасників дорожнього руху.
Перед велозаїздом на площі відбувся флешмоб: близько двох тисяч велосипедистів символічно вирушили з Землі на Марс слідом за машиною «Тесла». Повторити шлях славетної «Тесли» Ілона Маска запропонувала харків’янка Вероніка Горчакова, її ідея перемогла в голосуванні на сайті «Портал харків’янина».
«На площі намальований круг — це наша планета, повітряна куля — це Марс. За задумом, слідом «Тесли», яку Ілон Маск відправив на четверту планету нашої Сонячної системи, велосипедисти з Харкова також вирушили туди. Загалом, все це дійство символізує те, що харківські велосипедисти дісталися вже й до Марса!» — пояснив директор департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міськради Олексій Чубаров.
Впродовж усього дня на центральній площі Харкова в рамках свята велоспорту проходили різні конкурси з розіграшем призів, працювала дитяча зона.