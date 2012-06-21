Мер Венеції Луїджі Брунгаро наполягає на включенні міста на воді до «Чорного списку» ЮНЕСКО. Якщо це станеться, кількість туристів буде обмежена. Про це повідомляє TTG Italia.
Луїджі Брунгаро зробив жорстку заяву на одній з місцевих радіостанцій. Він пообіцяв відправити лист в ЮНЕСКО з проханням включити Венецію в «чорний список» організації. У цьому списку знаходяться об'єкти Всесвітньої спадщини, яким загрожує небезпека зникнення. Гнів головного громадянина міста викликав недавній інцидент з круїзним лайнером, який на початку червня зіткнувся з теплоходом на одному з головних каналів міста.
За словами мера Венеції, місто знаходиться в небезпеці так само, як і її громадяни, які вже не вірять центральній владі. Якщо ЮНЕСКО включить Венецію в «чорний список» об'єктів, то першим наслідком цього обмеження туристичного потоку.
ДОВІДКА «УК»
Нині в список об'єктів, що перебувають під загрозою зникнення, включено понад 50 найменувань. Зокрема, в нього потрапили історичний центр Відня, якому загрожує висотна забудова, Старе місто в Єрусалимі, Вологі тропічні ліси Ацінанани на Мадагаскарі, Православні монастирі в Косово, Національний парк Еверглейдс в США, історичний центр міста Шахрісабз в Узбекистані тощо.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»