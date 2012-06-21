Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

Тарифи для населення на електроенергію повинні бути суто ринковими, а не такими, які ми маємо зараз. Так вважає голова податкового та митного комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев.

На його думку, люди повинні сплачувати за електроенергію так само, як це роблять і підприємства. Тепер, як вважає Гетманцев, ми не можемо й надалі розповсюджувати практику субсидіювання абсолютно всіх – і багатих, і бідних. На його думку, багаті самі в змозі за себе заплатити, а бідним буде надано субсидію, таку яку вони отримують за інші житлово-комунальні послуги.

«Штучно занижений тариф для населення вже чимало років дотує держава. І допомагає вона всім без винятку – і бідним і багатим. Тому цьому треба покласти край і якщо рішення про припинення такої практики буде ухвалено, я його підтримаю», – сказав депутат.

Тарифи на електроенергію для населення в Україні вчетверо нижчі, ніж в багатьох європейських країнах. Нагадаємо, що зараз фізичні особи сплачують 90 копійок за кіловат годину на перші 100 кіловат та 1,68 гривні за кіловат годину за вищі обсяги споживання.

Як зазначають експерти, щорічні дотації держави споживання електроенергії населенням становлять до 70 мільярдів гривень.