Голова Верховної ради України Андрій Парубій може скликати позачергове засідання парламенту для розгляду кадрових питань.
Про це він сказав у ході засідання погоджувальної ради ВР, передає РБК-Україна.
Парубій пояснив, що для призупинення розгляду нового виборчого кодексу не існує ніякого механізму, окрім скликання позачергового засідання парламенту.
«Ніякого механізму через процедуру ед-хок немає для призупинення розгляду закону (виборчого кодексу, – ред.). Є єдиний механізм. Є один спосіб – це скликання позачергового засідання», – повідомив глава парламенту.
За його словами, ініціювати позачергове засідання Верховної ради під час розгляду виборчого кодексу може президент України або 150 народних депутатів.
«Це справді є механізм, який дозволить під час розгляду закону зробити позачергове засідання і на ньому вирішити усі питання. Тому, якщо президент справді зацікавлений розглянути кадрові питання, коли будуть рішення комітетів... Я можу сказати, що як голова ВРУ я невідкладно на його прохання (президента, - ред.) скличу позачергове засідання. При цьому, час ми визначимо самостійно», – пояснив спікер ВР.
Андрій Парубій зазначив, що час позачергового засідання має бути у такий момент, коли народні депутати будуть присутні у сесійній залі.