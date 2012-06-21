За це проголосували 230 народних депутатів.
Документ підтримали фракції “Блок Петра Порошенка», «Народний фронт», «Опозиційний блок», «Самопоміч», «Батьківщина», Радикальної партії Олега Ляшка.
Не голосували групи «Воля народу» і «Відродження».
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За кодексом, крім загальнонаціонального партійного списку кандидатів, однакового для всієї країни, політсили повинні будуть сформувати окремі списки для кожного з 27 регіонів (крім 24 областей — Київ, поділений на лівобережний і правобережний регіони. На Дніпропетровщині окремо виділений Криворізький регіон. А Південний включатиме Херсонщину й Крим із Севастополем).
Партії виставлятимуть на кожному окрузі мінімум п'ятьох кандидатів.
Виборець голосує за партію і, за бажанням — за кандидата у списку.
Політична сила проходить до парламенту, якщо набирає 4% голосів.
Кодекс набиратиме чинність з 1 грудня 2023 року.
Документ розглядали 2 роки.
Зараз у Верховній Раді працюють 423 депутати. 225 обрані за списками партій, 198 — в одномандатних округах, так звані мажоритарники. За такою ж системою їх обиратимуть на позачергових виборах, запланованих на 21 липня.