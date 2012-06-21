Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»



На офіційному гербі Донецької області головним елементом є «желєзная пальма», як казав колись на неї тодішній голова Донецької ОДА, майбутній прем’єр-міністр і глава держави.

Йдеться про «Пальму Мерцалова» — унікальний виріб, який із залізничної рейки у давно минулому викував умілець-коваль з Донецького металургійного заводу. А тим часом пора напитувати сучасного майстра ковадла і молота, аби той викував найбільш підходящий і доречний символ для політичного герба Донеччини — граблі. Чому цей невибагливий городній інвентар? Бо за останні три десятиліття політичне життя краю і зокрема результати всіх виборів нагадують ходіння по граблях. Хронічно підтримуючи проросійські партії і сили та кандидатів від них у депутати чи місцеві органи влади, жителі області набили чимало гуль і синців. А потім втратити тисячі людських життів, мільйони вимушених переселенців і понівечених людських доль після того, як майже із розкритими обіймами зустрічали тут у 2014-му російських «захисників», які прителющилися до мирного Донбасу з танками і «Градами». І навіть після цього вже на сьомому році гібридної війни, принесеною сюди з РФ, донеччани досі на виборах дуже вперто роблять свій проросійський вибір.

Мікроскоп — символ того, що вплив проукраїнських сил і лідерів тут слід шукати саме з його допомогою, також претендує на місце на гербі. Аби уникнути цього, на Донеччині зробили ще одну спробу: близько 20 громадських організацій ветеранів АТО/ООС об’єдналися для посилення патріотичних позицій у прифронтових населених пунктах регіону. У недавній зустрічі взяли участь представники 18 міст області: недавні бійці, волонтери та громадські діячі. Підбивши підсумки місцевих виборів, ініціатори об’єднання не приховували, що причиною таких результатів є також і млява робота безпосередньо місцевих проукраїнських сил.

Об’єднавшись, учасники зібрання прийняли рішення суттєво пожвавити в області патріотичне виховання — насамперед молоді. Також немалі зусилля будуть спрямовані на розвиток патріотичної інформаційної політики, оскільки на Донеччині поки упевнено перемагає проросійська пропаганда. А окремим завданням спільної роботи стане боротьба з корупцією, що має глибокі коріння у місцевих органах влади.