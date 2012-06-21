Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»



Під час проведення місцевих виборів найбільш пасивними стали жителі Донецької області: не забули сходити на дільниці всього 31,7% осіб від загальної кількості виборців у списках ТВК. Досі вже відомо, що це найнижча явка по всій Україні. Та поряд із цим з’ясувалося, що донеччани минулої неділі навідувалися до виборчих дільниць не тільки для того, аби проголосувати. Адже поки підраховуються голоси, віддані за кандидатів, правоохоронці повідомляють про вже відомі цифри: відкрито 22 кримінальні провадження за різноманітними фактами порушень у ході виборів, зареєстровано ще 300 відповідних повідомлень та складено 10 адміністративних протоколів.

Найчастіше у згаданих документах фігурують порушення здійснення виборчого права та незаконне використання виборчого бюлетеня чи голосування виборцем кілька разів. Не обійшлося також від використання сумнозвісної «каруселі», а ще підкупу виборців та фальсифікації і підробки виборчої документації. А у одному випадку правоохоронці тепер мають справу навіть із погрозою вбивством.