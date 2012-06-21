Віце-прем’єр-міністр – Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський в контексті підготовки до майбутнього візиту до США провів онлайн-розмову з Тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

У відеоконференції також взяли участь перший заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості Валерій Іващенко, заступник Міністра з питань європейської інтеграції Юрій Петровський, а також представники Апарату Аташе з питань оборони і секцій з питань економіки та оборонного співробітництва Посольства США в Україні.

Олег Уруський привітав дипломатів з інавгурацією нового Президента США Джозефа Байдена та висловив глибоке переконання, що нова адміністрація сприятиме посиленню розвитку стратегічного партнерства між США та Україною.

Віце-прем’єр-міністр поінформував американських партнерів про поточний стан справ у Міністерстві, окреслив ключові пріоритети подальшої діяльності Мінстратегпрому на 2021 рік, зокрема про створення Агенції оборонних технологій за зразком DARPA.

Окремо сторони обговорили питання військово-технічної та промислової співпраці між США та Україною. Олег Уруський виклав своє бачення щодо можливих напрямків двостороннього співробітництва, які, на його погляд, можуть мати обопільний інтерес та сприятимуть поглибленню стратегічного партнерства між країнами.

Своєю чергою Крістіна Квін привітала Мінстратегпром із прогресом, який вдалося досягнути за час функціонування Міністерства, та висловила підтримку щодо реформування українського ОПК.

Дипломатка наголосила на прозорості реформ у галузях ОПК, адже це позитивно сприйматиметься інвесторами й дасть змогу вийти США та Україні на новий рівень взаємодії.

Олег Уруський подякував представникам дипломатичної установи США за підтримку суверенітету та незалежності України, зокрема за відеозвернення військового аташе полковника Бріттані Стюарт, яке було оприлюднене у річницю обстрілу Маріуполя, 24 січня 2021 року.