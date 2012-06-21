Віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає підтримку Латвією надання Україні ПДЧ чітким і сильним сигналом усій євроатлантичній спільноті.

Про це Ольга Стефанішина написала у Твіттері.

«Дякую, Латвіє! Чіткий і сильний сигнал усій євроатлантичній спільноті від міністра закордонних справ Латвії Едгар Ринкевича», – зазначила Стефанішина.

Нагадаємо, що глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич увечері 7 квітня заявив, що Латвія підтримує надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО на тлі ескалації з боку Росії.

Міністри закордонних справ України та Латвії Дмитро Кулеба і Едгар Ринкевич під час телефонної розмови в середу обговорили загострення РФ ситуації з безпекою на Донбасі.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вранці 7 квітня повідомив, що запропонує союзникам по НАТО надати Україні план дій щодо членства (ПДЧ), після реалізації якого країна могла би стати членом Альянсу.