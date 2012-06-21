Понад 30 людей потрапили в лікарні американського міста Біч-Парк (штат Іллінойс) після витоку аміаку, що сталася в четвер, 25 квітня.
Витік трапився під час транспортування цистерн трактором.
«Співробітники правоохоронних органів і пожежні обходять будинки з метою переконатися в тому, що жителі знаходяться в безпеці і не відчувають погіршення свого самопочуття. Наразі 31 людину, зокрема сержанта поліції, заступника шерифа і ще одного поліцейського, доправлено до місцевої лікарні», – повідомляє офіс шерифа округу Лейк.
Перебіг захворювання госпіталізованих не становить загрози для їх життя, уточнили в поліції.
До місця витоку прибули бригади фахівців, які ліквідовуватимуть аварію. На відстані півтора кілометра від місця аварії встановлено оточення. Жителі отримали відповідні попередження і рекомендації, скасовано заняття у трьох школах.
У березні понад 60 людей постраждали в результаті витоку аміаку в льодовому палаці в німецькому місті Штраубінг (федеральна земля Баварія).