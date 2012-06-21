В урочистому засіданні Верховної Ради України з нагоди 100-річчя Української революції 1917—1921 років, окрім нинішніх народних обранців, взяли участь члени Кабінету Міністрів на чолі з Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, керівники судової гілки влади, посадові особи, яких Верховна Рада обирає, призначає і надає згоду на призначення на посади, представники духовенства, дипломатичного корпусу, громадських організацій та засобів масової інформації.
Після перегляду кадрів хроніки сторічної давності перед учасниками виступив Голова Верховної Ради Андрій Парубій.
Він зокрема зазначив, що «поразка української революції 1917—1921 років призвела до утворення найстрашнішої, найкривавішої імперії в історії людства — імперія зла, яка знищила десятки мільйонів людей, поневолила десятки вільних країн, перетворивши їх на рабські колонії».
За його словами, «багато хто склав зброю — і Україна втратила тоді державність, але вже за 15 років українці пережили Голодомор-геноцид».
«Сьогодні як ніколи маємо засвоїти уроки сторічної давнини і зробити висновки: Україні потрібна єдність, боєздатна армія. Ворог у нас той самий — московська орда, підступна і смертоносна, і методи ті самі: розсварити, розділити, спалити і знищити», — заявив А. Парубій.
Він переконаний, що з моменту відновлення української державності в 1991 році в Росії страждали «манією відновлення імперії — тюрми народів», та в Україні вже виросло нове покоління патріотів. За його словами, нині триває сучасна російсько-українська війна — і для перемоги маємо бути разом, бо ворог, як і 100 років тому, в нас один.
Про початок Української революції, створення Української Центральної Ради згадав у виступі український науковець, дослідник історії України XX століття, професор, завідувач відділу історії української революції Інституту історії Національної академії наук України Владислав Верстюк.
На урочистому засіданні виступили Верховний архієпископ Української Греко-католицької церкви Любомир Гузар, голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович, Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Після виступів учасники урочистого засідання відвідали виставки «100 років Першого Українського Парламенту» та «Українська мить. Видатні постаті Української національної революції 1917—1921 років», повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної Ради.